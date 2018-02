96% dos estrangeiros desejam voltar ao País Viajar para o Brasil supera a expectativa de um em cada três turistas estrangeiros. É o que mostra a pesquisa Estudo da Demanda Internacional no Brasil, encomendada pelo Ministério do Turismo. Dos 39 mil entrevistados em 26 Estados e no Distrito Federal, 96% manifestaram o desejo de voltar ao Brasil. Os itens mais bem avaliados são hospitalidade (97,8%), segurança (82,5%) e transporte urbano (81,5%).