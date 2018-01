93% dos paulistanos aprovam faixas exclusivas de ônibus, diz Ibope

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - As faixas exclusivas de ônibus são aprovadas por quase a totalidade dos paulistanos, revela pesquisa do Ibope divulgada nesta segunda-feira, 16. Segundo o levantamento, encomendado pela Rede Nossa São Paulo, 93% dos 805 entrevistados disseram ser a favor do mecanismo.

A pesquisa, feita entre os dias 20 e 27 de agosto, revela ainda que 69% dos paulistanos consideram o trânsito na cidade ruim ou péssimo. Cada pessoa gasta, em média, 2 horas e 15 minutos no trânsito da capital paulista, diariamente.

Isso se reflete no número de pessoas dispostas a não usar o carro "caso haja uma boa alternativa de transporte público", que aumentou. A edição de 2012 da pesquisa sobre mobilidade urbana mostrou que naquele ano 44% "deixariam o transporte privado com certeza". Agora, a porcentagem subiu para 61%.

A pesquisa marca a abertura da semana de mobilidade urbana, que culmina no Dia Mundial Sem Carro, em 22 de setembro.