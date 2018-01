9 de Julho terá faixa exclusiva à direita A Avenida 9 de Julho terá mais uma faixa exclusiva à direita para ônibus a partir desta segunda-feira. Com 1,4 km de extensão, a nova via ficará entre as Avenidas Cidade Jardim e São Gabriel. Os carros não poderão passar pelo novo trecho de segunda a sexta-feira, sempre no horário das 6 às 22 horas; e até as 14 horas nos sábados.