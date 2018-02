9 de julho de 1911 Escrevem-nos pedindo que chamemos a attenção da policia para o abuso de alguns "chaffeurs" que, contra a disposição de vehiculos, trazem os automoveis a grande velocidade nas ruas do centro. Hontem uma familia na rua Quinze ficou com as roupas todas enlameadas, devido a um automovel que parecia empenhado em alcançar o record da velocidade.