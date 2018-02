9 de abril de 1911 Segundo a estatistica semanal do mercado de Havre, o stock de cafés do Brasil alli attingiu a 2.200.000 saccas na semana passada, contra 2.010.000 na semana anterior e, contra, ainda, 2.627.000 saccas em analogo espaço de tempo do anno passado. O stock de cafés de outras procedencias era de 490.000 saccas na semana finda, contra 480.000, na semana anterior.