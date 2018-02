9 casas com risco de cair são interditadas em SP A Defesa Civil da Subprefeitura da Mooca interditou entre anteontem e ontem nove casas com risco de desabamento no Jardim Anália Franco, zona leste de São Paulo. A construção de um prédio na região teria criado rachaduras nos imóveis. A construtora Brookfield afirma que vai reformar as casas danificadas. Até que as obras sejam concluídas, os moradores vão ficar em imóveis alugados pela empresa.