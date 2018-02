88 são denunciados por ligação com ataques Oitenta e oito suspeitos de envolvimento nos ataques em Santa Catarina foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público do Estado. Segundo o promotor de Justiça Onofre Agostini, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, trata-se de uma resposta rápida diante da onda de violência que, a partir do dia 30, passou a atingir 37 cidades catarinenses. Ontem, pela primeira vez desde o início dos atentados, a Polícia Militar não registrou nenhum ataque ou vandalismo na madrugada.