82% dos carros já voltaram a SP pela Anchieta-Imigrantes

A Ecovias informou à Agência Estado que dos 454.800 veículos que foram para o litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes no final do ano passado, 373.100 automóveis, ou 82,03%, já retornaram à Capital entre a zero hora do dia 29 de dezembro até o meio-dia deste sábado, 3. De acordo com a assessoria de imprensa da companhia concessionária, o movimento está intenso na Imigrantes no trecho de serra e na rodovia Anchieta o movimento é normal. Na rodovia Domenico Rangoni, a antiga Piaçaguera-Guarujá, o fluxo de veículos é lento na saída de Santos entre os quilômetros 257 ao 270. Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, o trafego é intenso. No sistema Anchieta-Imigrantes, 7.655 veículos voltaram para São Paulo do litoral entre 10 e 11 horas deste sábado. O movimento ficou um pouco maior das 11 horas ao meio-dia, pois foram registrados 7.860 veículos. Segundo a Ecovias, não foi registrado nenhum acidente grave nas estradas que a empresa administra sob o regime de concessão.