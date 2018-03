80 municípios de MG decretam emergência Mais seis cidades de Minas Gerais decretaram estado de emergência por causa da chuva, totalizando 80 municípios nesta situação. Ontem à tarde, um temporal em Belo Horizonte inundou o Aeroporto da Pampulha. Partes do terminal ficaram com 1 m de água. As pistas também foram alagadas e o aeroporto chegou a fechar. Desde outubro, o Estado registrou 16 mortes por causa da chuva que deixou 17,1 mil desalojados e 2,3 mil desabrigados.