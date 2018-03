8 mil pedem doação de sangue a criança no Twitter

A luta de Ana Luiza, de apenas sete anos, contra o câncer sensibilizou usuários do Twitter neste sábado e passou o dia todo como um dos assuntos mais comentados no Brasil. A mãe da menina Carolina Coelho Varella, criou o blog vidAnormal para contar as vitórias e derrotas da menina no combate à doença, e teve, até este sábado, 5, mais de 57 mil visitas ao site.

A garota precisa de doações de sangue para o tratamento. "Ela precisava ontem de 12 doadores de qualquer tipo sanguíneo e de dois doadores de plaquetas A. Mas ela vai precisar de mais, pois vai receber mais", conta o padrastro da garota, Marcos Varella. Segundo ele, tanto ele como a mãe da garota não podem doar sangue. "Viemos de Manaus. E quem é do norte não pode doar, pois lá é uma região endêmica de Malária."

A internet, diz Varella, foi uma forma de contornar a questão. "Só nos restou a internet para pedir ajuda, já que nossos amigos e parentes são do norte também", diz. E, após a criação do blog, internautas começaram a espalhar pedidos pelo Twitter. Neste sábado, foram 8 mil tweets com a hashtag #ForcaAnaLuiza.

Ana Luiza, internada no Hospital A. C. Camargo, em São Paulo, vem recebendo grande quantidade de doação de sangue, segundo uma funcionária do hospital, necessária para o tratamento de seu tipo de câncer, localizado na base do crânio, com metástases - tumores secundários - espalhadas por todo o corpo, como pulmões, vértebras e medula óssea.

A mãe da menina explica no blog que o criou porque "Escrever sobre isso talvez nos ajude a extravasar medos, inseguranças e fraquezas. Ou talvez esse blog ajude amigos, que gostariam de esclarecimentos mais detalhados. Ou ainda, poderá auxiliar, de alguma forma, pessoas desconhecidas dando conforto, esperança, fé, solidariedade ou qualquer tipo de sentimento bom, mesmo que através de uma história tão dolorida."

Aqueles que quiserem doar sangue para Ana Luiza, devem ir ao Hospital A. C. Camargo, que fará o encaminhamento ao banco de sangue.