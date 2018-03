8 em cada dez pós-graduados são brancos A população de mestres e doutores é "muito mais branca" que a população como um todo. Essa foi uma das principais constatações do estudo do Centro de Estudos e Estudos Estratégicos. Enquanto nas estatísticas oficiais os brancos correspondem a 47% da população do País, quando analisada a cor da pele do contingente de pós-graduados o porcentual de brancos chega a quase 80%. O número é bem superior ao de outras raças.