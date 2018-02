8 carros são roubados durante arrastões em 2 estacionamentos

Assaltantes invadiram dois estacionamentos e roubaram oito carros na Mooca, zona leste de São Paulo, na noite de anteontem. Ao menos oito criminosos, divididos em dois grupos, participaram dos roubos, com intervalo de meia hora entre um e outro. A polícia recuperou seis veículos, parte deles abandonada em ruas da capital, ontem de madrugada. Dois jovens de 16 anos foram detidos, depois de guardar um dos carros roubados em um estacionamento na Liberdade, no centro.

A tática de largar os veículos roubados nas vias públicas ou em estacionamentos é conhecida como "esfriamento". "Os criminosos fazem isso para não ser presos imediatamente, pois sabem que os veículos podem ter rastreador e que a polícia faz patrulhamento para localizar os carros logo após o crime", afirmou o tenente-coronel Eduardo Agrella Carvalho, comandante do 46.º Batalhão da PM, responsável pela área do Ipiranga, zona sul, onde um dos carros foi encontrado abandonado.

O primeiro assalto aconteceu em um estacionamento da Rua Madre de Deus. Apenas um dos criminosos estava armado, segundo o vigia e o manobrista, que foram rendidos e trancados na guarita. A quadrilha fugiu levando um New Fiesta, um Corolla blindado, um Hyundai i35 e um Citroën Aircross.

De acordo com a PM, os quatro veículos foram abandonados pelos criminosos nos bairros do Ipiranga e do Cambuci, na zona sul, e do Glicério e da Liberdade, na região central. "Depois de algum tempo, os criminosos pedem para um comparsa buscar os carros", disse Agrella. O Hyundai i35 tinha rastreador por satélite. Os outros foram encontrados durante patrulhamento da PM.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O segundo estacionamento assaltado fica na Rua da Mooca, a cerca de 1 km do outro estabelecimento. As vítimas disseram que quatro ladrões participaram da ação. Dos quatro carros roubados ali, a PM recuperou um Peugeot 307 e um Honda Civic. Dois menores tinham guardado o Civic em um estacionamento na Rua Bueno de Andrade.