79 famílias tiveram de deixar casas

No dia 12 de janeiro de 2007, um deslizamento de terra no canteiro de obras da Estação Pinheiros, da Linha 4-Amarela do Metrô, abriu uma cratera de 80 metros de diâmetro por 30 metros de profundidade. Sete pessoas morreram soterradas. O buraco engoliu quatro caminhões, dois carros e uma van e fez com que 79 famílias tivessem de deixar suas casas.

Em 6 de junho de 2008, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) entregou aos responsáveis pela investigação - Ministério Público, Polícia Civil, Metrô e Consórcio Via Amarela - um laudo de 29 volumes que concluiu que o colapso do canteiro de obras foi provocado por uma sucessão de falhas de engenharia.