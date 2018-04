79 detentos fogem de prisão em Florianópolis Em uma fuga em massa, 79 detentos fugiram ontem à noite do Complexo Penitenciário de Florianópolis, no bairro Agronômica. Foi a maior fuga já registrada em Santa Catarina. Até 23h40, ao menos 40 presos haviam sido recapturados. Com eles foram apreendidas armas. O complexo fica em uma área cercada de casas. Houve tensão nas ruas ao redor do prédio. Clientes de lojas próximas se esconderam, com medo de ser feitos reféns.