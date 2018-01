78º DP teria alertado Deic sobre ação no mesmo dia No dia 6, após o roubo tornar-se público, a delegada Denise Orlandini do Prado, do 78º DP (Jardins), enviou um e-mail para Kleber Antonio Torquato Altale, da Seccional Centro, e Carlos José Paschoal de Toledo, diretor do Decap. Dizia que o assalto havia sido comunicado a instâncias como o Deic, no próprio dia 28, pela intranet da seccional (mensagem 4882-b/11). Toledo então alertou o delegado-geral "que não houve falha na condução da ocorrência no âmbito do 78º DP". Com base na troca de e-mails, Guimarães assumiu o que chamou de erro do Deic.