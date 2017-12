78% concordam com inelegibilidade de gestores Em pesquisa de opinião feita pelo Ibope a pedido do Todos Pela Educação, 78% dos entrevistados disseram concordar que prefeitos ou governadores sejam proibidos de se candidatar por quatro anos caso os resultados na área da Educação piorem durante seu mandato. Entretanto, apenas 9% disseram que a inelegibilidade estaria em 1º lugar como medida prioritária que poderia ajudar a melhorar a situação da educação no Brasil.