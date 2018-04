77 pessoas morrem afogadas por mês em SP Setenta e sete pessoas morrem por mês, em média, por afogamento no Estado de São Paulo. É o que mostra o levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde com base em dados do ano de 2010. Outras sete pessoas são internadas por mês pelo mesmo motivo. Em 2010, houve 931 mortes por afogamentos - 360 apenas na capital e nas cidades da Região Metropolitana de São Paulo.