77% dos mortos em acidentes de trânsito em SP são homens

SÃO PAULO - Das 6.066 vítimas de acidentes de trânsito no Estado de São Paulo no ano passado, 77% eram homens. Do total de acidentados, 44% tinham entre 18 e 39 anos. Motociclistas (29%) e pedestres (28%) foram os que mais se envolveram nos acidentes. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 23, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), que anunciou que o governo passará a informar as estatísticas mensais sobre acidentes e óbitos no trânsito de todos os municípios.

O governo também anunciou repasse de R$ 10,5 milhões, para programas de educação no trânsito, aos 15 municípios do Estado com maior número proporcional de acidentes em relação ao de habitantes.

Os dados sobre os acidentes ficarão disponíveis no site www.segurancanotransito.sp.gov.br. O sistema, batizado de Infosiga SP, tem como base o cruzamento de dados de boletins de ocorrência da Polícia Civil, além de dados da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.