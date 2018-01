73 planos de saúde têm venda suspensa Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou ontem a suspensão da venda de 73 planos de saúde de 15 operadoras. Eles concentram queixas de consumidores como negativas de atendimento e reajustes abusivos. Entre as operadoras com planos suspensos estão a Odontoprev SA, que tem mais de 2 milhões de beneficiários, a Unimed Paulistana, com mais de 200 mil, e a Unimed Rio, com mais de 100 mil.