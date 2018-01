7 são presos por tráfico de drogas em São Bernardo do Campo

Maíra Teixeira, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Cinco homens e duas mulheres foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira, 31, na Rua Belarmino Franciscano Vasconcelos, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC.

Foram apreendidos 1.095 pedras de crack, 413 trouxinhas de maconha, 60 pinos de cocaína, 4 cachimbos de crack, 9 celulares, 1 CD Player e R$ 147 em dinheiro. As drogas estavam em três residências diferentes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ação foi possível após denúncia anônima. A ocorrência foi apresentada no 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Os cinco homens foram levados para o 3º DP de São Bernardo e as mulheres para o 1º DP da cidade.