7 programas grátis para fazer com crianças em São Paulo

Quer tirar as crianças da frente do videogame ou da televisão? Confira os programas gratuitos que selecionamos para os fins de semana de março, abril e até maio em São Paulo. Há opções para todos os gostos: circo, oficinas de desenho, teatro, leitura e até distribuição de ovos de Páscoa.

1.Maratona infantil do MIS

Um domingo por mês, o MIS tem uma programação voltada para crianças. A edição de março ocorre no dia 29, entre 10h e 17h, com oficinas, circo e espetáculos. Veja a programação completa:

10h às 17h: Intervenções Circenses, com os palhaços do Clownbaret (Área externa)

10h às 17h: Espetáculo Filhotes do Brasil, com Buzum! (Área externa)

10h às 12h e 14h às 16h: Oficina de Chromakey, com Núcleo Educativo do MIS (Sala do Educativo)

10h às 11h e 15h às 16h: Teatro a Cultura da Água, com Balu e os amiguinhos (Auditório LABMIS)

10h30, 12h30 e 14h30: Espetáculo O Leão, com Esopo em Dó Maior (Área Externa)

11h às 12h e 14h às 16h: Oficina de Música (Foyer Auditório LABMIS)

11h às 13h e 14h às 16h: Oficina de jogos do método Supera (Foyer Auditório MIS)

11h30 às 12h30 e 13h30 às 14h30: Show Cênico Interativo Ninho Musical (Área Externa)

16h às 17h: Show Estórias de Cantar, com a Banda Estralo! (Auditório MIS)

2. “Gloob para brincar”

Até o dia 29 deste mês, das 13h às 19h, o Shopping Ibirapuera terá um espaço dedicado às crianças, com karaokê, oficinas de desenho e pintura e jogos. Haverá também distribuição de brindes.

3. A.N.J.O.S

Nuno é um menino que perdeu algo muito valioso, mas não sabe ao certo o que é. Em seu quarto, ele constrói um barquinho e navega por um mar de brincadeiras para encontrar aquilo que perdeu, com sua nova turma – amigos imaginários, super-heróis ou anjos, com ou sem asas. Dias 28 e 29 de março, às 16h, no Teatro Alfredo Mesquita. Os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência.

4. Feira de livros

Para comemorar a Páscoa, até o dia 5 de abril o Santana Parque Shopping recebe uma feira de livros com espaços para leitura e mais de 3 mil obras infantis e infanto-juvenis, com preços a partir de R$ 3. Haverá também contação de histórias, distribuição de ovos de chocolate e maquiagem artística. Veja a programação:

Contação de histórias: de quinta a domingo, às 18h.

Pintura facial: de domingo a segunda, das 14h às 20h.

5. As Bruxas da Escócia

Inspirado em Macbeth, de William Shakespeare, o espetáculo conta a história de um nobre escocês que, ao vencer uma batalha, é surpreendido por três bruxas que fazem previsões sobre o futuro. Dias 4 e 5 de abril, às 16h no Teatro João Caetano. Dias 25 e 26 de abril, às 16h, no Teatro Flávio Império. Os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência.

6. Elogio à Pergunta

O Parque da Água Branca recebe uma exposição que valoriza questões -- sejam filosóficas, científicas ou simplesmente curiosas -- que promovem o desenvolvimento de crianças. A mostra, que vai até o dia 31 de maio, é interativa e estimula os visitantes a criarem perguntas. A exposição abre na terça, das 10h às 17h, e de quarta a domingo, das 9h às 18h, na Rua Ministro Godói, 180, em Perdizes, no Parque da Água Branca.

7. Se Vira na Lona

Um espetáculo de circo, com coreografias, humor e mágica. Dia 17 de abril, às 21h, no Teatro Alfredo Mesquita; dia 18 de abril, às 21h, no Teatro João Caetano; e dia 19 de abril, às 19h, no Teatro Leopoldo Froés.