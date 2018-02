7 pessoas morrem à noite na capital - 5 na zona leste

Na Vila Industrial, também zona leste da cidade, um homem e uma mulher foram achados mortos em uma praça. A irmã da mulher contou à polícia que ela era usuária de crack. Ainda na zona leste, policiais trocaram tiros com um homem na Favela Elba. Um suspeito foi socorrido, mas não resistiu.

No Parque Santo Antônio, na zona sul, por volta das 23h, Deyvid Junior Souza Silva, de 31 anos, morreu após ser baleado na Rua Altino Alves de Abreu. A PM informou ter encontrado a vítima caída e baleada nas costas, na cabeça, no braço direito e no tórax. De acordo com familiares, Silva havia saído para ir a um salão de festas. Policiais apuraram que o rapaz não havia se envolvido em confusão.

E um homem foi baleado quando chegava em casa, na Rua Paranhos Pederneiras, na Vila Guilherme, zona norte. O homem, que tinha antecedentes criminais, foi socorrido no Hospital do Mandaqui, onde morreu. /A.R.