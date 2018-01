7 mil famílias vão deixar área perto do Rodoanel nesta segunda-feira

Um trecho de 5 quilômetros do Rodoanel Leste, entre a Rodovia Ayrton Senna e a Via Dutra, será interditado nesta segunda-feira, 3, a partir das 2 horas, para o cumprimento de uma ordem judicial de reintegração de posse de um terreno invadido à beira da via.

O trecho a ser bloqueado fica entre o km 124 da Ayrton Senna e o km 129 da Dutra. Os outros 38 km do Rodoanel Leste, entre a Ayrton Senna e o Rodoanel Sul, operarão normalmente nos dois sentidos, segundo a concessionária SPMar.

A interdição vai durar o tempo necessário para o cumprimento da ordem judicial pela Polícia Militar, mas a previsão é de que as pistas estejam liberadas até as 11 horas.

O terreno invadido pertence à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e fica às margens do Rodoanel Leste, entre o km 126 e o km 128. A organização da ocupação estima que ao menos 7 mil famílias de sem-teto ocupam a área.