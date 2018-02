65 casas são destruídas em favela da zona sul Um incêndio destruiu ontem, sem deixar mortos, 65 barracos da Favela Olaria, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas no fim da manhã. Cerca de 340 pessoas ficaram desalojadas e duas, feridas. O fogo começou após curto-circuito em uma casa. A fiação era puxada de um poste. Foi o 3.º incêndio em 5 anos, mas os moradores nunca receberam orientações. A favela não faz parte do Programa de Prevenção Contra Incêndios em Assentamentos Precários, disse o subprefeito Alexandre Conti.