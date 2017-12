62 pinguins morrem, e praia é vistoriada

Depois que 62 pinguins foram encontrados mortos na Praia do Forno, em Búzios, no litoral norte fluminense, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fizeram nessa terça-feira, 20, uma operação no local. Oito barcos de pesca foram apreendidos e um quiosque, interditado. A Praia do Forno fica no Parque Estadual da Costa do Sol, área de preservação permanente.

De acordo com integrantes da Guarda Ambiental, a pesca predatória pode ter contribuído para as mortes, que vêm sendo registradas desde domingo.

Oficialmente, a pesca é proibida na área de preservação, mas, na prática, não é o que ocorre. Alguns dos animais encontrados mortos estavam enrolados em redes de pesca.

Além dos 62 pinguins, a prefeitura de Búzios também registrou a morte de quatro tartarugas e duas aves no mesmo período.