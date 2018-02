62 pessoas foram presas na região no 1º trimestre do ano De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria da Segurança Pública, 62 pessoas foram presas em flagrante na região da Vila Mariana no primeiro trimestre deste ano. Do total, 23 são adolescentes. Três foragidos da Justiça foram capturados. Nesse período, 9.416 pessoas foram abordadas pela polícia para averiguação. A área é responsabilidade do 36º Distrito Policial (Vila Mariana) e da 2ª Companhia do 12° Batalhão da Polícia Militar.