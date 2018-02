62 motoristas são multados em SP em blitze da lei seca

O novo texto permite o uso de outras provas contra embriaguez, além do bafômetro, como vídeos, testes clínicos e o testemunho do policial, e aumenta a multa para motoristas flagrados alcoolizados para R$ 1.915,40, e dobra e em caso de reincidência.

Segundo a PM, 883 motoristas foram submetidos ao teste desde o dia 21 e apenas dois deles se recusaram a soprar o bafômetro. Dos 62 flagrados bêbados, oito foram presos por estar com álcool no sangue acima do limite considerado crime.

Os números de São Paulo, porém, ainda são bem menores do que no Rio, cidade conhecida pelo rigor no combate à direção sob efeito de álcool. Lá, agentes da Operação Lei Seca já multaram 233 pessoas apenas na noite de Natal, entre os dias 24 e 25. / R. B.