601 casos acabaram em perdas de emprego ou cargos

Segundo o Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa, em todo o Brasil, no mesmo período, foram condenadas definitivamente 2.195 pessoas físicas e 161 jurídicas. Apenas em São Paulo, foram condenadas 903 pessoas físicas e 101 jurídicas.

Os dados do Cadastro encontram-se atualmente no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão de tornar essa informação pública foi tomada pelo CNJ em fevereiro deste ano.