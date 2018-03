60 mortos em 7 meses Até julho deste ano, as equipes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) se envolveram em ações violentas com intensidade não vista desde 2006, ano dos ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC). Conforme levantamento do Estado, publicado no dia 13, entre janeiro e julho, os confrontos com a Rota terminaram com 60 mortos - sete a menos do que em 2006.