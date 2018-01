6 são presos por pegar dinheiro após assalto Seis moradores de Espírito Santo do Turvo, no interior paulista, foram presos por furto após recolher R$ 46.530 que haviam sido deixados para trás por ladrões que explodiram quatro caixas eletrônicos nos dois bancos da cidade, anteontem. Um dos acusados é Pedro Pacheco, apontado como irmão do prefeito João Adirson Pacheco (PSDB). Uma mulher que seria dona do prédio onde fica uma das agências pegou R$ 22,6 mil. Até agora, a polícia não prendeu suspeitos pelo ataque às agências bancárias.