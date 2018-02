6 parentes são mortos em chacina no Pará Seis pessoas de uma família foram assassinadas na madrugada de ontem em Santa Isabel do Pará, no Pará. Uma adolescente ficou ferida e foi hospitalizada e outras três pessoas - entre elas, uma criança - não foram atingidas pelos tiros. De acordo com o depoimento de testemunhas à polícia, cinco homens encapuzados teriam invadido a casa onde estavam as vítimas pelos fundos e começado a atirar. Nada foi roubado no local.