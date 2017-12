6ª edição do Encontros Estadão acaba hoje

Termina hoje a 6.ª edição do Encontros Estadão Cultura, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Desde quarta-feira são discutidos assuntos relacionados a cidades e ao morar com convidados especiais do suplemento Casa. Um dos participantes é Lourenço Gimenez, sócio da FGMF Arquitetura, que falará, às 13h, sobre sustentabilidade na criação de objetos. O evento é gratuito e tem vagas limitadas.