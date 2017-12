6 dicas para evitar assaltos nas estradas

A Polícia Militar Rodoviária registrou 25 prisões nas estradas do litoral paulista, entre o Natal e a volta do feriado de ano-novo. Vejas as dicas de Diógenes Lucca, consultor de segurança pública, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar e ex-comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), e do capitão Robinson Pomilio, porta-voz da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, para diminuir as chances dos assaltantes e evitar roubos nas estradas paulistas.

