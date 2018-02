6 de novembro de 1910 (Rio) No palácio do Cattete realisou-se hontem uma longa conferencia entre os srs. Nilo Peçanha, presidente da Republica, Esmeraldino Bandeira, ministro do interior, e Leoni Ramos, chefe de policia. Nessa conferencia ficou resolvido que seja prohibido o desembarque, na segunda-feira, neste porto, dos frades que foram expulsos de Portugal.