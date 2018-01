Quinta avenida mais violenta de SP terá velocidade reduzida

SÃO PAULO - Mais cinco vias da capital vão ter a velocidade reduzida dos atuais 60 km/h para 50 km/h a partir da próxima segunda-feira, 24, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Avenida Senador Teotônio Vilela, na Capela do Socorro, na zona sul da capital, é uma das que terão alteração. A via está na quinta colocação das mais violentas no trânsito de São Paulo. De acordo com a companhia, no ano passado a avenida teve 19 mortes em 204 acidentes.

Outras 245 pessoas ficaram feridas. No ranking das vias mais perigosas, ela aparece em quinto lugar, atrás das Marginais do Pinheiros e do Tietê, da Avenida Aricanduva e da Estrada de Itapecerica. Todos os endereços já tiveram a velocidade reduzida. Também na zona sul, a Prefeitura vai adotar a mesma alteração na Avenida Guarapiranga e Estrada do M’Boi Mirim. As outras vias estão na zona oeste da cidade: Avenida Arnolfo Azevedo e Rua Almirante Pereira Guimarães, no Pacaembu.

No sábado. Neste sábado, 22, Um trecho da Rua Domingos de Morais, entre a Rua Sena Madureira e Avenida Lins de Vasconcelos também entra da linhas da Área 50 da CET a partir de segunda. Por estar dentro do eixo cicloviário formado pela Rua Sena Madureira, a Avenida Professor Noé de Azevedo, a Rua Vergueiro e Avenida Bernardino de Campos - que no domingo, 23 ganha uma ciclovia - haverá a alteração nos limites máximos.