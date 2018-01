54 policiais federais são investigados por desvio de dinheiro

Atendendo a requisição do Ministério Público Federal em São Paulo, a Polícia Federal abriu na semana passada 54 inquéritos contra policiais para apurar indícios de crimes levantados em sindicâncias e Procedimentos Administrativos Disciplinares (PAD) abertos pela PF. Além disso, a PF também entregou a relação de todos as sindicâncias e PAD's abertas pela Corregedoria do órgão, atendendo requisição do MPF feita em 2008 e reiterada outras vezes.

Segundo o MPF, como a PF se negava a fornecer essa lista, o ministério após realização de investigações próprias, constatou e denunciou casos em que a PF tratava de crimes praticados por policiais somente no âmbito administrativo interno, sem instaurar o devido inquérito policial ou comunicar os fatos criminosos ao MPF.

O MPF também descobriu narrativas de delegados federais sobre desvios de bens, onde um delegado afirma que a forma como os produtos eram apreendidos e contados pela Delegacia de Crimes Fazendários (Delefaz), poderia, em tese, facilitar "o estabelecimento de esquema de desvio de mercadorias, que pode chegar a valores mínimos em torno de R$ 1,5 milhão por ano.