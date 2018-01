517 grávidas inscritas podem dar à luz no dia O Ministério da Educação vai acompanhar de perto 517 candidatas do Enem grávidas, com previsão de dar à luz nos dias próximos à prova do Enem, que será aplicada em 26 e 27 de outubro. No total, mais de 6 mil gestantes se inscreveram para a edição deste ano - 3.108 devem dar à luz no mês do exame.