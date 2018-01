50 quilombolas salvos em 2 árvores

Cinquenta desaparecidos, remanescentes da comunidade quilombola de Muquém, em União dos Palmares (AL), foram resgatados ontem. Desde sexta, eles se refugiaram em duas jaqueiras centenárias na área mais alta da comunidade. Foram localizados por equipes da Defesa Civil e dos bombeiros durante buscas realizadas na região.

De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil, Denildison Cruz, algumas das vítimas estavam fracas e apresentavam sinais de desidratação. Pelo menos quatro estariam com ferimentos leves. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, Alex Gama, "eles perceberam o rápido aumento do nível do rio e agiram com sabedoria". Das 73 casas da localidade, 50 foram totalmente destruídas. / M.B.