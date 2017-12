Cinco pessoas foram presas ontem por agentes da Polinter com DVDs piratas que continham o making of e o trailer do filme Tropa de Elite 2 e seriam vendidos como cópias do filme. Os presos traziam o material da Baixada Fluminense para vender em um camelódromo no centro do Rio. Em outro ponto da cidade, a polícia apreendeu DVDs supostamente do mesmo filme e que, na verdade, eram do longa Tropa de Elite 1.