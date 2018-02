5 PMs são presos com contrabando Cinco policiais militares de Goiás foram presos ontem pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Transbrasiliana, em Bady Bassitt, no interior paulista. Eles estavam em uma Chevrolet S-10 clonada, com munição, medicamento ilegal e eletrônicos contrabandeados do Paraguai. Um dos PMs é aposentado e quatro estão na ativa.