5 mil vão a velório de estudantes mortos em acidente

O velório dos estudantes e professores da Escola Estadual Dom Gastão Liberal Pinto, mortos ontem à noite após colisão do ônibus que estavam e uma carreta, conta com a presença de 5 mil pessoas. Realizado no Ginásio Municipal de Borborema, interior de São Paulo, a Prefeitura estimou que há pelo menos 3 mil pessoas dentro do local e outras 2 mil na área externa.

A quadra foi isolada por um cordão para que os familiares tivessem contato com as vítimas. Trabalhadores do colégio e vizinhos formaram fila atrás da linha para prestar condolências. O clima é de completa comoção. A cada entrada de um novo caixão, todos os presentes aplaudiam, se abraçavam e choravam.

No início da cerimônia, por causa do calor, alguns presentes passaram mal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos quatro pessoas desmaiaram. Por isso, a prefeitura da cidade disponibilizou médicos, enfermeiros e psicólogos para prestar atendimento às famílias.

"Foi uma tragédia. Os alunos foram até São Paulo para ter contato com o que há de interessante na cultura, e acontece uma coisa dessas", disse o prefeito de Borborema, Virgilio do Amaral Filho.