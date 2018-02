5 mil já seguem Kassab no Twitter

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (sem partido), completou no sábado um mês com perfil ativo no microblog Twitter. Ele criou a conta @gilbertokassab_, mantida e atualizada com média de oito tweets diários. Foram 238 mensagens. Em153, pouco mais de 64%, Kassab divulga sua rotina na Prefeitura e fala sobre a administração da capital paulista, programas sociais e metas para a cidade. "É natural, pois 90% do meu tempo vai para as ações da Prefeitura."

Quando ingressou no Twitter, Kassab disse que atendia a um pedido frequente dos paulistanos para que entrasse na rede. "Eu entendia que o prefeito já dialogava diariamente com a cidade pela imprensa. Mas as pessoas me cobravam: a gente quer que o cidadão fale também." À época, ele afirmara que pretendia interagir com os usuários sempre que tivesse tempo.

Até ontem, no entanto, respondeu apenas seis citações e questionamentos. "Estou usando com bastante cuidado. Tenho essa limitação de tempo. Não estou respondendo ainda, porque não é fácil encontrar tempo", justificou. Ele costuma tuitar através de um tablet iPad, entre os compromissos de agenda, do carro ou do helicóptero da Prefeitura. E de um computador, quando está em casa.

Kassab também costuma ser alvo de provocações políticas e campanhas partidárias. "A maioria (dos tuiteiros) contribui com sugestões e críticas", relata. "Mas tem muito uso político."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O perfil @gilbertokassab_ já passou dos 5 mil seguidores. Por enquanto, o prefeito segue apenas três contas, todas de esferas do Poder Executivo: @portalbrasil, do governo federal, @governosp, do Estado, e @prefeituraSP, canal da Prefeitura da cidade. Em breve, as primeiras personalidades aparecerão na lista de Kassab. "Nos próximos dias vou começar com a Dilma e o Serra", disse Kassab na quinta-feira. Ele já figura na lista do aliado José Serra (@joseserra_), mas ainda não na da presidente da República, Dilma Rousseff (@dilmabr).

O Estado classificou os tweets de Kassab em quatro categorias: Prefeitura e Administração Pública (64%); Pessoal e Família (21%); Política (10%); Partido Social Democrático PSD (5%). Além das ações à frente da cidade, Kassab trata de encontros com governantes nacionais, de viagens pelo País, da criação de nova sigla partidária - o PSD - e até de almoços em família. "Tenho colocado o meu dia. É uma maneira de ter mais rapidez na interlocução com a cidade e na divulgação da Prefeitura. E também é do prefeito, do cidadão."

Retorno. Mas não é a estreia de Kassab no Twitter. Ele usara a ferramenta em 2008. Estava no Democratas (DEM) e o perfil servia apenas para publicidade do então candidato.