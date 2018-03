5 mil abelhas rompem teto e caem em mulher Um enxame com 5 mil abelhas, segundo cálculo do Corpo de Bombeiros, rompeu o forro e caiu sobre a cama em que estava a dona de casa Daniela Alves Godinho, de 30 anos, na noite de anteontem, em Mairinque, na região de Sorocaba. Com o corpo coberto pelas abelhas, a mulher conseguiu pegar os dois filhos, um de 4 anos e outro de dois meses, e sair do quarto. Como tem alergia, a mulher precisou ser levada à Santa Casa.