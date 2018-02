5 de junho de 1911 Os chronistas financeiros de Londres commentam compungidos a pouca probabilidade do governo brasileiro auxiliar o syndicato da borracha com um empréstimo destinado, principalmente, a manter os preços antigos. As opiniões concordam em que essa manutenção dos preços por meios artificiaes produziria um mau effeito, cuja recordação seria muito difficil apagar.