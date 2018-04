5 de fevereiro de 1911 (Londres) Telegrapham ao Daily Chronicle noticiando que o deputado Warner propoz a assembléa legislativa do Estado do Missouri a regulamentação da aviação, prohibindo aos aviadores excederem, em suas ascensões, a altura de mil pés, exigindo-lhes, antes da partida, a caução de duas mil libras esterlinas, sendo, além disso, a infracção punida com 5 annos de prisão.