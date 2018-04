5 bares da Vila Madalena são emparedados A Prefeitura de São Paulo interditou ontem cinco bares na Vila Madalena, bairro boêmio da zona oeste da cidade, por infringirem a legislação de ruído do Programa do Silêncio Urbano (Psiu). Os estabelecimentos tiveram as portas emparedadas. Os locais são reincidentes, segundo a Prefeitura.