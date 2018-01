46 linhas vão ter itinerário alterado A SPTrans vai alterar o itinerário de 46 linhas de ônibus da zona leste da capital, a partir deste sábado, 26. As regiões afetadas são, principalmente, de São Mateus e de Cidade Tiradentes - justamente as mais mal avaliadas da cidade, cuja empresa que cuidava da gestão das linhas foi descredenciada. As mudanças incluem a divisão de linhas que faziam a ligação direta entre o centro e o extremo leste. Com a mudança, os passageiros terão de trocar de ônibus no meio do percurso.