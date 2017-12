45 mil veículos de depósitos vão para reciclagem

Segundo o governo, a medida proposta pelo secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, e aprovada pelo Tribunal de Justiça tem como objetivo resolver "problemas urbanísticos e ambientais".

De acordo com a decisão, eventuais interessados na restituição do veículo apreendido devem manifestar o desejo de resgatá-lo em, no máximo, dez dias. No caso de não haver manifestação, antes de virar sucata o veículo pode ir a leilão, caso esteja em condições de uso.

Já veículos que estiverem mal conservados, com chassi adulterado (impossibilitando a identificação do proprietário) ou irregulares serão compactados e transformados em sucata. Os valores arrecadados no leilão e na venda de sucata serão depositados em uma conta para eventual ressarcimento de donos.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) participou na manhã de ontem de uma reunião com o secretário Grella Vieira para definir os detalhes sobre a medida.