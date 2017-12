42 bebês são transferidos às pressas de UTI após princípio de incêndio em hospital de SP

SÃO PAULO - 42 bebês foram retirados às pressas, na madrugada desta quinta-feira, 7, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do Hospital Sepaco, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, devido a um princípio de incêndio.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, por volta da meia-noite, funcionários viram faísca e fumaça saindo de uma tomada de um equipamento que aquece os leitos, no terceiro andar do edifício.

Um bebê de quatro meses, que havia passado por uma cirurgia e estava entubado na UTI neonatal, teve uma parada cardíaca no momento da correria.

Bombeiros foram acionados e rapidamente apagaram o princípio de incêndio. Após uma hora e meia do incidente, os pacientes retornaram aos leitos. De acordo com a assessoria, não houve feridos.