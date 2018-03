400 imóveis do centro são tombados pelo Iphan

Quase quatro meses após a enchente que destruiu parcialmente São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou provisoriamente cerca de 400 imóveis do centro histórico da cidade. Assim, todos os processos de reconstrução e reparos de edifícios dentro de perímetro delimitado pelo Iphan terão de ser autorizados pelo órgão.

Trata-se do passo anterior ao tombamento definitivo pelo Iphan, que deve ser analisado a partir de agora. "Trabalhávamos no tombamento desde 2007 e o processo terminaria no começo do ano. Com as chuvas, o plano foi refeito e agora, após meses de análise técnica, é consenso que o tombamento se justifica para balizar a reconstrução", explicou a superintendente do Iphan em São Paulo, Anna Beatriz Galvão.

Os casos de reconstrução e reparos nos imóveis serão decididos isoladamente. "A burocracia não vai aumentar. Vamos formar comissão entre prefeitura, Condephaat (conselho estadual do patrimônio) e Iphan, para que o cidadão não precise aprovar seu projeto três vezes", disse Anna Beatriz. O tombamento provisório será publicado hoje, no Diário Oficial da União.